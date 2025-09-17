مجلس الوزراء يقرر عدم التصرف بأموال الجباية غير أوجه الصرف المحددة لها أصوليًا

بغداد/ شبكة أخبار العراق- قرر مجلس الوزراء، أمس الثلاثاء، إلزام الوزارات والجهات غير المرتبطة بوزارة بعدم التصرف بأموال الجباية والأجور والإيرادات بغير أوجه الصرف المحددة لها

وذكر مكتب رئيس مجلس الوزراء في بيان ، أنه”ضمن منهج الحكومة في الإصلاح الإداري والمالي، جرت الموافقة خلال جلسة مجلس الوزراء على ما يأتي

إلزام الوزارات والجهات غير المرتبطة بوزارة والمحافظات بجميع تشكيلاتها ودوائرها، بما فيها الشركات العامة ودوائر التمويل الذاتي، بعدم التصرف بأموال الجباية والأجور والإيرادات كافة بغير أوجه الصرف المحددة لها أصوليًا

إلغاء جميع القرارات والتوجيهات السابقة بالتصرف بأموال الجباية خلافًا لما تقدم

يتحمل الوزير ورئيس الجهة غير المرتبطة بوزارة والمحافظ والآمر بالصرف التبعات القانونية والمالية الناتجة عن التصرف بالمال العام خلافًا لما تقدم مهما كانت أسباب الصرف

على ديوان الرقابة المالية الاتحادي وهيئة النزاهة الاتحادية متابعة تنفيذ القرار وأخذ الإجراءات القانونية بحق المخالفين