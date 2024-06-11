مجلس الوزراء يقر الخطة الخمسية 2024-2028

مجلس الوزراء يقر الخطة الخمسية 2024-2028
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 بغداد/ شبكة أخبار العراق- صوت مجلس الوزراء، مساء أمس الأثنين، على خطة التنمية الوطنية الخمسية 2024-2028.وذكرت وزارة التخطيط، في بيان مقتضب ، أن “مجلس الوزراء أقر خطة التنمية الوطنية الخمسية 2024-2028”.وعقد مجلس الوزراء، أمس الاثنين، جلسته الاعتيادية برئاسة رئيس مجلس الوزراء محمد شياع السوداني

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