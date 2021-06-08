مجلس الوزراء يوافق على الاستراتيجية الوطنية لمكافحة الفساد

مجلس الوزراء يوافق على الاستراتيجية الوطنية لمكافحة الفساد
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 بغداد/شبكة أخبار العراق- وافق مجلس الوزراء العراقي، يوم الثلاثاء، على إقرار الستراتيجية الوطنية لمكافحة الفساد.وقالت الأمانة العامة لمجلس الوزراء في بيان، إن “مجلس الوزراء قرر الموافقة على إقرار الستراتيجية الوطنية للنزاهة ومكافحة الفساد (2021 – 2024) التي أعدتها هيئة النزاهة الاتحادية، للإسهام في مكافحة الفساد والحد منه”.

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