مجلس الوزراء يوافق على تعيين (96) طيارا على ملاك الخطوط الجوية العراقية

مجلس الوزراء يوافق على تعيين (96) طيارا على ملاك الخطوط الجوية العراقية
آخر تحديث:

 بغداد/ شبكة أخبار العراق- أعلن مجلس الوزراء ،اليوم الأربعاء، الموافقة على تعيين 96 طياراً على ملاك الخطوط الجوية العراقية. وقال المتحدث باسم الأمانة العامة لمجلس الوزراء حيدر مجيد في تصريح للوكالة الرسمية ، إن:”مجلس الوزراء قرر تولي مجلس الخدمة العامة الإتحادي ، أخذ الإجراءات اللازمة لتعيين (96) طياراً على ملاك شركة الخطوط الجوية العراقية ، و من ضمنهم المتعاقدون معها وفقاً لضوابط تُعد بالتنسيق بين مجلس الخدمة الاتحادي وشركة الخطوط الجوية العراقية”.وأضاف، أن:”القرار نص على تولي شركة الخطوط الجوية العراقية، تزويد وزارة المالية والمجلس، بالدرجات الوظيفية اللازمة، وتتحمل وزارة النقل/ شركة الخطوط الجوية العراقية تأمين رواتبهم ومخصصاتهم من مواردها الذاتية”، لافتاً إلى، أن “ذلك جاء خلال جلسة مجلس الوزراء الاعتيادية الحادية والعشرين، التي عقدت في 23 آيار 2023”.

التعليقات

أضف تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *