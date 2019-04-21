مجلس بابل: عودة أهالي جرف الصخر بأمر إيران حصراً

مجلس بابل: عودة أهالي جرف الصخر بأمر إيران حصراً
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الحلة/شبكة أخبار العراق- رفض مجلس محافظة بابل، الأحد، تدخل القائم بإعمال السفارة الأميركية في العراق في شؤون المحافظة، مبينا ان الأوضاع الأمنية في ناحية جرف النصر سيئة ولن نسمح بعودة اهاليها إلا بامر من ايران” .وقال عضو المجلس علي الكرعاوي في تصريح  صحفي، ان “التدخل القائم بالإعمال السفارة الأميركية في بغداد مرفوضة ولا يمكن قبول الإملاء الخارجي على اي محافظة عراقية!!”.وأضاف الكرعاوي، أن “ناحية جرف النصر مرتبط عودة اهاليها بامر من ايران وكل القيادات الحزبية تعلم بذلك حتى اياد علاوي في تصريح سابق له قال تكلمت مع هادي العامري بالموضوع ورد عليه ان ايران ترفض عودة اهالي جرف الصخر اليها .واضاف في حال حصول موافقة ايران على عوده اهاليها فأن شروط اعادة النازحين ستكون صارمة لضمان عدم عودة العوائل المتورطة مع تنظيم داعش الإجرامي”.وكان القائم باعمال السفارة الأميركية جوي هود اتهم في مقابلة متلفزة، مساء امس السبت، كتائب حزب الله بمنع عودة نازحي جرف النصر إلى مناطق سكناهم في الناحية.

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