مجلس بغداد يقرر إعفاء رئيسه بسبب مطالبته بإحالة المحافظ الدعوجي على التقاعد

مجلس بغداد يقرر إعفاء رئيسه بسبب مطالبته بإحالة المحافظ الدعوجي على التقاعد
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 بغداد/شبكة أخبار العراق- صوت مجلس محافظة بغداد، الخميس الماضي، على إعفاء رئيسه عمار القيسي من منصبه.وجاء تصويت المجلس بأغلبية 40 صوتا من أصل 41 عضوا على إعفاء رئيس مجلس المحافظة عمار القيسي من منصبه.وصوت المجلس بعد عدم القناعة بأجوبة القيسي المرسلة خلال جلسة استجوابه غيابيا.وذكر مصدر ، أن “هناك توافق لتسمية عضو مجلس محافظة بغداد عمار الحمداني عن تقدم لرئاسة المجلس، “.يذكر ان القيسي طالب بإحالة القيادي في حزب الدعوة محافظ بغداد على التقاعد لبلوغه السن القانوني.

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