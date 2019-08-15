مجلس ديالى: الفساد سيد القرار في المحافظة

مجلس ديالى: الفساد سيد القرار في المحافظة
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 بعقوبة/ شبكة أخبار العراق- كشف عضو مجلس محافظة ديالى خضر مسلم العبيدي، الخميس، عن ولادة ما اسماه لوبي جمع فرقاء السياسة حول مائدة المصالح الشخصية داخل المحافظة.وقال العبيدي في حديث  صحفي، ان “ديالى شهدت مؤخرا ولادة لوبي بدء يتغلغل الى داخل المؤسسات الحكومية وجمع الفرقاء السياسيين حول مائدة المصالح بغض النظر عن كل خلافاتهم”.واضاف العبيدي، ان “اللوبي هو من يدير حاليا ملف تغيير مدراء الدوائر وفق منهج المصالح الشخصية وليس الاصلاح وخدمة الناس واستجابة للشكاوي من سوء الخدمات”، لافتا الى ان “الاصلاح وهم في ديالى وهذه هي الحقيقة المرة”.واشار العبيدي الى ان “الحديث عن التوازن ودعم الدوائر بدماء جديدة كلها شعارات تخفي ما وراءها من اساليب تعتمدها قوى متنفذة يديرها اللوبي للحصول على مكاسب مختلفة”، مبينا ان “ادراك الكثير من اعضاء مجلس ديالى بانهم سيخسرون الانتخابات القادمة جعلهم يندفعون ليكونوا جزءا من لعبة اللوبي السياسية في ديالى”.

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