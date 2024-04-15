مجلس ديالى: تشكيل الحكومة المحلية للمحافظة قريباً

مجلس ديالى: تشكيل الحكومة المحلية للمحافظة قريباً
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  بغداد/ شبكة أخبار العراق- اكد رئيس السن في مجلس ديالى تركي العتبي، اليوم الاثنين، الاقتراب من حسم ولادة حكومة ديالى.وقال العتبي وهو قيادي في ائتلاف دولة القانون في حديث صحفي،ان” ائتلافه ماض في مشروعه لتشكيل حكومة ديالى المحلية بعد طرح مرشح لمنصب المحافظ وبدء المشاورات مع بقية القوى السياسية”.واضاف،ان”هناك حسم قريب وولادة حكومة المحافظة المحلية بعد تجاوز العديد من العقبات والوصول الى توافقات مبدئية مهمة ستخرج نتائجها في الايام المقبلة”.واوضح، ان “هناك 3 ثوابت وطنية في طرح رؤيته في اللقاءات مع بقية القوى وهي تشكيل حكومة توافقية خدمية تشمل المكونات الاساسية وتسعى الى وضع خارطة اعمار حقيقية مع دعم التغير الذي يقود الى اعطاء رسائل تعزز الخدمات والاعمار”.واشار الى ان” عقد جلسة التصويت على حكومة ديالى بات قريبا جدا في ضوء ما تحقق من نتائج ايجابية في اللقاءات خلال الايام الماضية”.وكان الاطار التنسيقي قرر قبل اسبوعين اناطة منصب محافظ ديالى الى ائتلاف المالكي وقدم الاخير مرشحه مؤيد العبيدي قبل اكثر من اسبوع”.

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