مجلس ذي قار: المحافظة من حصة عمار الطباطبائي

بغداد/ شبكة أخبار العراق- صوّت مجلس محافظة ذي قار، يوم الأربعاء، على اختيار هيثم الحمداني محافظاً جديدا للمحافظة، بدلا عن مرتضى الابراهيمي.وقال المجلس في بيان مقتضب ، إن ” مجلس محافظة ذي قار صوت، قبل قليل، على اختيار هيثم عزيز عادل كسّار الحمداني محافظاً جديداً لذي قار وهو من جماعة عمار الطباطبائي الإيراني، وذلك بعد موافقته على استقالة المحافظ السابق مرتضى عبود الإبراهيمي”.إلى ذلك، أعرب الحمداني عن “شكره لرئيس وأعضاء مجلس محافظة ذي قار، والكتل السياسية التي منحتني الثقة لتسلم المنصب”، مؤكداً أن “هذه الثقة تمثل مسؤولية وأمانة في أعناقنا، و سنعمل بروح الفريق الواحد لتحقيق تطلعات المحافظة في مجالات الإعمار وتوفير فرص العمل”.ودعا الحمداني، أبناء المحافظة، في مؤتمر صحفي عقده عقب انتخابه رئيسا للحكومة المحلية، من عشائرها و نقاباتها و موظفي الدولة كافة، إلى التعاون مع المجلس “خدمة للمدينة”، مشيراً إلى أن “المجلس سيكمل ما بدأه المحافظون السابقون خدمة للمحافظة”.وصوّت مجلس محافظة ذي قار، في وقت سابق من اليوم الأربعاء، بالموافقة على استقالة المحافظ مرتضى عبود الإبراهيمي.

