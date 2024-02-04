مجلس صلاح الدين ينتخب حوت الفساد “أبو مازن” محافظاً

مجلس صلاح الدين ينتخب حوت الفساد “أبو مازن” محافظاً
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 بغداد/ شبكة أخبار العراق- صوّت مجلس محافظة صلاح الدين، اليوم الأحد، على حوت الفساد  رئيس حزب الجماهير النائب احمد عبدالله الجبوري “أبو مازن” رئيسا للحكومة المحلية في المحافظة.وقال مراسلنا، إن 9 أعضاء من أصل 15 عضوا في مجلس المحافظة صوتوا على الجبوري ليكون الرئيس الجديد للحكومة المحلية في صلاح الدين.وأضاف أن كتلة “عزم” برئاسة النائب مثنى السامرائي قاطعت الجلسة للحيلولة دون انتخاب الجبوري رئيسا للحكومة المحلية.وانتخب مجلس محافظة صلاح الدين، في وقت سابق من اليوم، رئيسه الجديد ونائبه، بعد شهر ونصف من إجراء الانتخابات المحلية، لتكون أول محافظة بالعراق تسمّي رئيسا ونائبا لمجلسها الجديد.وقال مراسلنا، إن “مجلس محافظة صلاح الدين عقد جلسته الاولى اليوم الاحد، وصوت بالاغلبية على عادل عبد السلام رئيساً لمجلس المحافظة ومحمد الحسن عطية بالإجماع نائباً لرئيس للمجلس”.من جهته قال النائب السابق عن المحافظة، مشعان الجبوري، في تغريدة له على موقع X، إن انتخاب “أبو مازن”، جاء “مدعوماً من أحزاب الحلبوسي و مثنى السامرائي وعمار يوسف”، عادا اياها “مخالفة صريحة للنظام الداخلي الذي ينص على الإعلان عن فتح باب الترشيح للراغبين بتولي المنصب”.يذكر ان ابو مازن هو حوت الفساد وهو ذاته الذي سلم المحافظة لداعش في عام 2014 واعاده انتخابه لكونه مقرب جدا على إيران ومشروعها.وأضاف الجبوري، الذي يعد مناوئاً سياسيا لـ”ابو مازن”،  أن “مجلس محافظة صلاح الدين صوت على منح الثقة للمدان بقضايا السرقة والتسليب والاستيلاء على المال العام احمد الجبوري “ابو مازن” محافظا لصلاح الدين !!!؟؟”، خاتما تغريدته بالقول “فعلا دولة بطيخ”.وأفضت انتخابات مجلس محافظة صلاح الدين، عن فوز حزب الجماهير الوطنية بـ4 مقاعد، وتحالف الإطار الوطني 3 مقاعد، وتحالف عزم مقعدان، وتحالف تقدم مقعدان، وحزب السيادة مقعدان، والحسم الوطني مقعدان.وكان مجلس القضاء الأعلى، وجه يوم الإثنين، 22 كانون الثاني الماضي، رؤساء محاكم الاستئناف باستقبال الفائزين بالانتخابات المحلية لتأدية اليمين القانونية .

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