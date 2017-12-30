مجلس عرب كركوك:ما زالت الأحزاب الكردية تمارس نهجها العنصري
آخر تحديث:
كركوك/ شبكة أخبار العراق- قال مجلس عرب كركوك، اليوم السبت، أن ما يجري في منطقة “بلكانه” التابعة للمحافظة، هو عملية استرجاع للأراضي العربية التي طرد منها العرب، على يد القوات الكردية، متهمة الكتل الكردية ببث “الأكاذيب” ضد إدارة المحافظة.وقال المجلس في بيان له: “ما زالت الأحزاب الكردية ومن يمثلها في مجلس النواب يحملون ذات الخطاب المتطرف الذي اعتمدوه منذ العام 2003 وحتى اليوم، رغم تطبيق الخطة الأمنية”.وأضاف، أنه بعد النجاحات التي شهدتها كركوك. يبدو أن الإنجازات لم تعجب الساسة الكرد، فراحوا يكيلون التهم، وخصوصا ما أثير حول (بلكانه) مؤخراً”.وتابع المجلس: “يعلم الجميع أن أصحابها (بلكانه) الأصليين هم أصحاب العقود الزراعية وفق قانون 117، والتي انتزعت منهم قسراً عبر ضغوط سياسية، وحملات أمنية وملاحقات يومية لأجهزة القمع الكردية وأحزابهم التي تعاملت من منطلق سياسي، بعيد عن الإنسانية”.ولفتت الى أن “عشيرة شمر التي قطنت هذه الأرض، تم طردها منها بعد العام 2003، إضافة الى ما حل بسكان القرى التي وقعت تحت ظلم الأحزاب الكردية، وأجهزتها القمعية التي دمرت 100 قرية ولم تبقِ فيها حتى الشجر، الى جانب السجون التي غيب فيها مئات العرب”.ودعا المجلس، الحكومة الاتحادية الى “العمل على عدم الانصات الى السياسية المتطرفة، التي تحدت السلطات الاتحادية، وتمردت على الدستور العراقي، وقرارات الدولة، وسعت لتمزيق وحدة العراق، بل الاستماع لصوت الحكمة والعدل الذي يستند للقانون”، على حد تعبيره.