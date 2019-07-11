مجلس كربلاء:ملفات فساد الطريحي أمام القضاء والنزاهة

مجلس كربلاء:ملفات فساد الطريحي أمام القضاء والنزاهة
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 كربلاء/ شبكة أخبار العراق- أفاد رئيس مجلس محافظة كربلاء، علي عبد المالكي، الخميس، أن الكثير من ملفات الفساد التي أقيل على إثرها المحافظ السابق عقيل الطريحي أصبحت في أروقة القضاء العراقي والجهات المختصة.وقال المالكي في حديث صحفي، إن “ملفات الفساد التي أطاحت بمحافظ كربلاء عقيل الطريحي موجودة ألان في أروقة القضاء العراقي وهيأة النزاهة”، مشيرا إلى أن “أعضاء مجلس المحافظة سيذهبون للمحكمة قريبا بملفات فساد أخرى من اجل التحقيق فيها”.وأضاف، أن “مليارات قد صرفت خلال تولي الطريحي منصب المحافظ دون ان يعرف أحد أين ذهبت، ولأي مشروع”، معتبرا أن “محاسبة الطريحي ستكون رادعاً للمسؤولين الذين يحاولون العبث بالمال العام”.وفي أيار الماضي، صوت مجلس محافظة كربلاء خلال جلسة طارئة، على إقالة المحافظ عقيل الطريحي للمرة الثانية.

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