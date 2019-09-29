مجلس كربلاء:15 مليار دينار دفعت إلى شركات حزب الدعوة دون إنجاز 1% من المشروع المحال إليها منذ 2014!

مجلس كربلاء:15 مليار دينار دفعت إلى شركات حزب الدعوة دون إنجاز 1% من المشروع المحال إليها منذ 2014!
آخر تحديث:

 كربلاء/ شبكة أخبار العراق- كشفت عضو مجلس محافظة كربلاء بشرى حسن عاشور، الأحد، عن سعي المجلس لايقاف مشروع مجمع الابنية الحكومية المحال بكلفة اجمالية بلغت 256 مليار والمتلكئ منذ العام 2014.وقالت عاشور في تصريح  صحفي، إن “مشروع مجمع ابنية محافظة كربلاء الذي احيل بطريقة الدعوة المباشرة بداية العام 2014 بكلفة اجمالية بلغت 256 مليار لشركات تابعة لحزب الدعوة بزعامة نوري المالكي، يعد من المشاريع المبالغ بتكلفتها واستنزافا لاموال المحافظة”.واضافت ان “ما يثير الشبهات حول المشروع هو احالته وانهاء جميع متعلقاته في يوم واحد، وان 15 مليار صرفت للمشروع ولم تتحقق نسبة انجاز ولو 1% على ارض الواقع، ما جعل مجلس المحافظة يطالب بايقاف المشروع وتحويل مبالغه لتشييد المدراس”. 

التعليقات

أضف تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *