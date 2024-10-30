مجلس محافظة صلاح الدين يصوت على إقالة رئيسه

مجلس محافظة صلاح الدين يصوت على إقالة رئيسه
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 بغداد/ شبكة أخبار العراق- صوّت مجلس صلاح الدين، اليوم الأربعاء، بأغلبية اعضائه على إقالة رئيسة عادل عبد السلام الصميدعي من منصبه.وقال مصدر محلي، إن المجلس عقد جلسة اليوم بحضور 14 عضوا من اصل 15 من اعضائه.وأضاف أن 9 أعضاء صوتوا على اقالة الصميدعي من منصبه.يأتي هذا بعد تصويت مجلس محافظة ديالى أمس الثلاثاء على اقالة رئيسه عمر الكروي من منصبه.من جهته أعرب رئيس مجلس محافظة صلاح الدين المقال عادل الصميدعي، عن رفضه القاطع لقرار الإقالة، معتبرا إياه إجراءً غير قانوني وغير مستوفٍ للشروط اللازمة.وقال في بيان اليوم إن: المناصب القيادية في الحكومات المحلية قد جاءت على أساس اتفاقات شاملة بين مختلف الأطراف السياسية، ولا يمكن قبول اتخاذ قرارات فردية من قبل بعض الأعضاء دون مراعاة هذه التوافقات، حيث من شأن هذه الخطوات أن تضر بالاستقرار السياسي لجميع المحافظات.و قرر رئيس المجلس اللجوء إلى القضاء لإثبات خطأ هذه الخطوة غير القانونية، وللتأكيد على أهمية الحفاظ على الأطر القانونية والتوافقات السياسية التي تضمن استقرار العملية السياسية في محافظة صلاح الدين وسائر محافظات العراق، نردفا بالقول: نحن على ثقة بأن القضاء العراقي سيضع الأمور في نصابها الصحيح، وسيحمي الشرعية والاستقرار السياسي في محافظتنا.

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