مجلس مكافحة الفساد: 80%من إيرادات الكمارك لاتدخل خزينة الدولة!

بغداد/شبكة أخبار العراق- كشف المجلس الاعلى لمكافحة الفساد في العراق، الأحد (2 حزيران 2019)، عن أبرز الملفات التي يحقق فيها حالياً.

وقال العضو المراقب في المجلس، سعد ياسين موسى، في حديث صحفي، إن “الملفات التي في عهدة تحقيق مجلس مكافحة الفساد، هي عبارة عن ظواهر تسبب الفساد بشكل مباشر او غير مباشر”.

وبين موسى أن “أبزر الملفات اربعة ملفات حساسة هي المخدرات، والكمارك، فـ80% من واردت الكمارك لا تدخل الخزينة”، مبيناً ان “هناك تحقيق في ملف تنفيذ العقود في مؤسسات الدولة، فهناك تضخم كبير في الأسعار، كما أن هناك ملف أخر من الملفات البارزة، وهو ملف النفط”.

وأضاف ان “كل ملف يتم التحقيق وفق اليات محددة، كما هناك 2000 قضية لدى القضاء ما زالت غير محسومة، ننتظر حسمها في القريب العاجل”.

وكان المفتش العام لوزارة الداخلية جمال الاسدي، قد أكد الاثنين (27 أيار 2019)، أن ملف “تهريب العملة” متابع بشكل جدي من قبل المجلس الأعلى لمكافحة الفساد.