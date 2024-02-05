مجلس واسط يجدد بقاء المحافظ الحالي بالمنصب

مجلس واسط يجدد بقاء المحافظ الحالي بالمنصب
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الكوت/ شبكة أخبار العراق- اختار مجلس محافظة واسط الجديد، اليوم الاثنين، رئيساً له، كما جدد الولاية للمحافظ الحالي محمد جميل المياحي.وقال مراسلنا، إن مجلس محافظة واسط انتخب علي حسين سليمون رئيساً لمجلس المحافظة بالأغلبية المطلقة، وصوّت على اختيار محمد جميل المياحي محافظاً لواسط.

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