مجلس واسط ينتخب غضنفر البطيخ محافظا جديدا خلفا للمياحي

مجلس واسط ينتخب غضنفر البطيخ محافظا جديدا خلفا للمياحي
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 الكوت/شبكة أخبار العراق- صوت مجلس محافظ واسط، الأحد، على اختيار المرشح المستقل غضنفر البطيخ محافظا جديداً خلفا للمحافظ السابق محمد جميل المياحي.وقال مصدر بالمجلس، إن “مجلس محافظة واسط صوت خلال جلسته الطارئة التي عقدها، اليوم، على اختيار المرشح المستقل غضنفر البطيخ محافظا لواسط”.وأضاف المصدر، أن “البطيخ حصل على اعلى اصوات اعضاء المجلس”.وكان مجلس محافظة واسط صوت الثلاثاء الماضي، على اعادة الجلسة الخاصة بانتخاب المحافظ محمد جميل المياحي وتكليف النائب الأول بإدارة شؤون المحافظة. 

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