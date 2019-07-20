مجلس واسط:30 مليار دينار حصة محافظتنا من المنافذ الحدودية

مجلس واسط:30 مليار دينار حصة محافظتنا من المنافذ الحدودية
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الكوت/شبكة أخبار العراق- أعلن مجلس محافظة واسط، السبت، عن بلوغ حصته من المنافذ الحدودية للنصف الأول من 2019 قرابة الـ30 مليار دينار، مبينا انه خصصها لتطوير واقع المنافذ وإنشاء طرق مؤدية إليها فضلا عن البنى التحتية.وقال عضو المجلس غالب الرديني في تصريح صحفي، ان “القانون خصص 50% من واردات المنافذ الحدودية لمحافظاتها تضاف الى موازنتها السنوية”.وأضاف ان “واسط لم تتلق اي أموال من واردات المنافذ طيلة الأعوام السابقة رغم رفعها دعوى وكسبها في المحكمة الاتحادية ولازالت بذمة الحكومة المركزية”.وأوضح ان “العام الجاري هو الوحيد الذي قررت الحكومة منح المحافظات حصتها من واردات المنافذ الحدودية تضاف الى الموازنة العامة”، مبينا ان “حصة واسط من واردات المنافذ خلال النصف الاول من 2019 تصل الى قرابة 30 مليار دينار”.وتابع ان “تلك الأموال خصصت لأعمار المنافذ الحدودية وإنشاء طرق في بدرة وجصان مؤدية الى المنافذ فضلا عن البنى التحتية”.

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