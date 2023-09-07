مجموعة العشرين تمنح الاتحاد الأفريقي عضوية دائمة

مجموعة العشرين تمنح الاتحاد الأفريقي عضوية دائمة
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 بغداد/ شبكة أخبار العراق- قالت بلومبرج نيوز ،اليوم الخميس، نقلا عن مصادر مطلعة إن مجموعة دول العشرين وافقت على منح العضوية الدائمة للاتحاد الأفريقي.وأضافت أن هذه الخطوة ستمنح التكتل الأفريقي نفس الوضع الذي يتمتع به الاتحاد الأوروبي، من تسميته الحالية “المنظمة الدولية المدعوة”.وذكر التقرير أنه من المتوقع أن يعلن زعماء مجموعة العشرين القرار خلال قمة تعقد في الهند في غضون أيام.

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