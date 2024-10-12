مجموعة من ميليشيا العصائب تقتحم مستشفى حكومي جنوبي الناصرية

مجموعة من ميليشيا العصائب تقتحم مستشفى حكومي جنوبي الناصرية
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 بغداد/ شبكة أخبار العراق- أفاد مصدر امني بمحافظة ذي قار، مساء أمس الجمعة، باعتقال مجموعة تنتمي لميليشيا العصائب حاولت اقتحام مستشفى حكومي جنوبي مركز المحافظة.وقال المصدر ، إن “قوة امنية اعتقلت 3 أشخاص  من ميليشيا العصائب حاولوا اقتحام مستشفى سوق الشيوخ الحكومي جنوبي مدينة الناصرية مركز المحافظة، على خلفية شجار مع إحدى الطبيبات في المستشفى بسبب حقنة (فولتارين) رفضت إعطاءها لأحد أفراد الفصيل المسلح، دون وصفة طبية”.وبين المصدر، أن “القوة الأمنية أوقفتهم على الفور ونقلتهم لمركز احتجاز خاص تحت حماية أمنية مشددة”.

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