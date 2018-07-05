محافظة ميسان تسجل أعلى درجة حرارة في العالم

بغداد/شبكة أخبار العراق- سجلت مدينة العمارة العراقية، في محافظة ميسان أعلى درجات الحرارة في العالم، خلال الساعات الـ24 الماضية، إلى جانب 8 مدن عراقية أخرى ضمن جدول يضم 15 مدينة لدول العالم.

ونشرت محطة بلاسيرفيلي في كاليفورنيا الأميركية، جدولا بينت فيه المدن الأعلى درجات حرارة.

وأوضح الجدول أن مدينة العمارة العراقية سجلت أعلى درجة حرارة بالعالم، التي بلغت 51 درجة مئوية، تشاركها بنفس الدرجة كل من منطقة مطربة في الكويت والعمادية في إيران.

وفي السياق ضربت موجة حرة قاتلة شرقي كندا، منذ نهاية الأسوع المنصرم، وسجلت السلطات الصحية الكندية، حالات وفاة بسبب هذه الموجة.

وارتفعت الحرارة فوق 30 درجة مئوية منذ الجمعة، جنوبي كيبيك، مع نسبة رطوبة وصلت حتى 44 مطلع الأسبوع.

وأعلنت “حالة الإنذار بسبب ارتفاع الحرارة” في جنوب كيبيك، لكن الأرصاد الجوية تتوقع انخفاضها اعتبارا من الجمعة.