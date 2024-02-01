محافظ الانبار يطلب الدعم الإطاري لإبقائه في منصبه

محافظ الانبار يطلب الدعم الإطاري لإبقائه في منصبه
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 بغداد/ شبكة أخبار العراق- بحث رئيس ائتلاف دولة القانون، نوري المالكي ومحافظ الانبار علي فرحان الدليمي، امس الأربعاء، تشكيل مجالس المحافظات.وذكر المكتب الإعلامي لمحافظ الانبار في بيان، ان “المحافظ علي فرحان الدليمي، التقى رئيس إئتلاف دولة القانون نوري المالكي بمكتبه في العاصمة بغداد”.وأضاف، ان ” الدليمي بحث مع المالكي آخر المستجدات السياسية في العراق، فضلاً عن مناقشة الواقع الأمني والخدمي في محافظة الانبار”.

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