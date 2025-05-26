محافظ البصرة:الربط السككي مع إيران جزء من مشروع الإندماج الوحدي بين البلدين تحت زعامة خامنئي

محافظ البصرة:الربط السككي مع إيران جزء من مشروع الإندماج الوحدي بين البلدين تحت زعامة خامنئي
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 بغداد/ شبكة أخبار العراق- كشف محافظ البصرة الولائي اسعد العيداني، اليوم الاثنين، عن تفاصيل تطوير مشروع “منفذ الشلامجة بطلب إيراني” ، مؤكدا انه يقام على مساحة 600 دونم ويُخصص للتبادل التجاري ونقل المسافرين.وقال العيداني في حديث صحفي أنه “التقى وزيرة الطرق الإيرانية فرزانة صادق زيارة خلال زيارة رسمية إلى محافظة البصرة، ناقشت سبل تعزيز التعاون في مجال النقل، ومتابعة مشاريع الربط السككي والتبادل التجاري بين العراق وإيران لمستوى الاندماج بين البلدين تحت زعامة خامنئي “.واضاف ان “الوزيرة الإيرانية زارت البصرة للاطلاع على مشروع الربط السككي بين البلدين عبر مسار البصرة – شلامجة، والوقوف على تنظيم إجراءات نقل المسافرين”، موضحا أن “الزيارة شملت أيضاً الاطلاع على مشروع منفذ الشلامجة الحدودي، الذي يُقام على مساحة 600 دونم، ويُخصص للتبادل التجاري ونقل المسافرين، ويُعد من المشاريع الاستراتيجية المشتركة بين العراق وإيران”.

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