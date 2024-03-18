محافظ البصرة:الكثير من الزعماء السياسيين لديهم علاقة مع السارق ( نور زهير)

محافظ البصرة:الكثير من الزعماء السياسيين لديهم علاقة مع السارق ( نور زهير)
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 بغداد/ شبكة أخبار العراق- اتهم محافظ البصرة اسعد العيداني ، الاثنين، بعض القوى السياسية بامتلاك علاقة مميزة مع المتهم بقضية سرقة أموال الضرائب نور زهير. وقال العيداني في حوار متلفز، أن ” كثير من الزعماء السياسيين يمتلكون علاقات بــ “نور زهير” ولا يتجرؤون على الإفصاح بها”.وتابع ان “احمد شايع لم يهرب من السجن بل تم تهريبه وان هناك 4 ضباط تم الحكم عليهم في قضية تهريب “احمد شايع”- الحكم على الضباط الـــ 4 كان قاسيا جدا “.وأشار إلى أن ” تسويق ارتباط هروب “أحمد شايع” بالولاية الثانية مجرد اثارة إعلامية وقد تعرفت على “نور زهير” من خلال الإعلام فقط “.

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