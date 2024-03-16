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أكثر من مليار دولار مبيعات البنك المركزي إلى مصارف أحزاب الفساد خلال الأيام الخمسة الماضية
العراق وتركيا يتفقان على تشكيل لجان بين البلدين في كافة المجالات لخدمة تركيا بنسبة 80%
مطالب بحل مجلس ديالى لتجاوزه المدة القانونية في عدم تشكيل الحكومة المحلية
حزب بارزاني:الحشد الشعبي يدعم حزب الـpkk الإرهابي
السوداني يوجه بتسديد الديون الحكومية للمصرف العراقي للتجارة
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فتح مراكز الاقتراع للانتخابات الرئاسية الروسية
جنوب أفريقيا تعلن عن اعتقال مواطنيها الذين يخدمون في الجيش الإسرائيلي
بوتين يحذر الغرب باستخدام الأسلحة النووية إذا تعرضت السيادة الروسية للخطر
الرئيس الباكستاني يتخلى عن راتبه دعما لخزينة الدولة
الصين تدعو إلى حوار مباشر بين روسيا وأوكرانيا لإنهاء الحرب
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أكثر من مليار دولار مبيعات البنك المركزي إلى مصارف أحزاب الفساد خلال الأيام الخمسة الماضية
العراق وتركيا يتفقان على تشكيل لجان بين البلدين في كافة المجالات لخدمة تركيا بنسبة 80%
السوداني يوجه بتسديد الديون الحكومية للمصرف العراقي للتجارة
اليوم..سعر صرف الدولار= 151250 ديناراً
محافظ البنك:تم التفاهم مع الخزانة الأمريكية على إعادة النظر بالعقوبات المفروضة على المصارف العراقية
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اليوم..المباشرة بتدريبات المنتخب العراقي لكرة القدم
اتحاد السلة العراقي يعلن عن اختيار لاعبين استعدادا للمشاركات الخارحية
اليوم..أربع مواجهات في بطولة كأس العراق
المنتخب العراقي للتجديف يستعد للتصفيات الاسيوية المؤهلة إلى أولمبياد باريس 2024
مدرب المنتخب العراقي يعلن أسماء الفريق لمواجهة الفلبين في نهائيات كأس آسيا والعالم
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العراق وتركيا يتفقان على تشكيل لجان بين البلدين في كافة المجالات لخدمة تركيا بنسبة 80%
كتلة الجيل الجديد:حكومة مسرور تجاوزت كل القيم الإنسانية والأخلاقية
المطلك:من كتب الدستور العراقي شيعة الإطار والأكراد برؤية سياسية خارجية
نائب:عشيرة السوداني تسيطر على جهاز المخابرات ومفاصل أخرى مهمة في الدولة
علاوي :خطة احتلال العراق من “اعدادي”
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- اذاعة INN