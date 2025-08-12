محافظ البنك المركزي:الشعب العراقي لا يثق بالنظام المصرفي

محافظ البنك المركزي:الشعب العراقي لا يثق بالنظام المصرفي
 بغداد/ شبكة أخبار العراق- أكد محافظ البنك المركزيِّ، علي العلاق، اليوم الثلاثاء (12 آب 2025)، أنَّ نحو 80 % من العملة العراقيَّة مخزّنةٌ خارج البنوك في المنازل بسبب ضعف الثقة بالنظام المصرفيِّ.وأوضح العلاق في تصريح صحفي ، أن “وثيقة الإصلاح لعام (2025) تهدف إلى تحديث المصارف وفق المعايير الدوليَّة وجذب شراكاتٍ عالميَّة”، مشدداً على أن “وثيقة الإصلاح المصرفيِّ  تُمثل خطوةً استراتيجيَّةً لتعزيز ثقة الجهاز المصرفيِّ العراقيِّ ومعالجة مواطن الخلل”.كما كشف أن (10 %) فقط من المصارف أبدتْ تحفّظاتٍ على الخطة، بينما توجد (10) مصارف تحت التصفية بسبب عجزها عن إعادة ودائع العملاء.

