محافظ البنك المركزي:سعر صرف الدولار سيبقى للسنوات القادمة!

محافظ البنك المركزي:سعر صرف الدولار سيبقى للسنوات القادمة!
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 بغداد/ شبكة أخبار العراق- صرح محافظ البنك المركزي العراقي، مصطفى غالب مخيف، بأنهم لا ينوون بأي شكل من الأشكال المساس بسعر الصرف الحالي للدولار الأميركي مقابل الدينار العراقي.وقال مخيف على هامش مؤتمر IBBC لتنمية العلاقات الاقتصادية والتجارية والاستثمارات بين بريطانيا وبين العراق في دبي: “لن نمس سعر الصرف هذا”.وعن المدة التي سيعتمد فيها سعر الصرف الحالي، قال محافظ البنك المركزي العراقي، إنه “سيعتمد لعدد من السنوات القادمة”، مؤكداً أنهم لم يفكروا في المساس بسعر الصرف الحالي للدولار مقابل الدينار.يذكر أن محافظ البنك ليس من ذوي الاختصاص المالي أو النقدي بل حقوقي في الدعاوى المدنية من ضمنها  قضايا الطلاق .

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