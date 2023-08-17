محافظ البنك المركزي:لا صندوق سيادي في ظل عجز الموازنة الحالية

محافظ البنك المركزي:لا صندوق سيادي في ظل عجز الموازنة الحالية
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 بغداد/ شبكة أخبار العراق- أعلن محافظ البنك المركزي العراقي علي العلاق،الخميس، أن الحكومة الاتحادية مديونة للبنك بمبلغ مالي يصل إلى قرابة 50 تريليون دينار، مؤكدا ، مواصلة ملاحقة مهربي العملة الصعبة الدولار إلى خارج البلاد.وقال العلاق في تصريح صحفي، إن هناك توجها لحصول الدولار داخل المطارات عبر منافذ للشركات الرصينة.وعن تكلفة طبع العملة العراقية، قال محافظ البنك، إنها تكلّف من 5 – 6 سنتات للورقة الواحدة، مستطردا القول، إنه لاصندوق سيادي في ظل عجز الموازنة الحالية.وأضاف أن البنك المركزي يطلب الحكومة 46 تريليون دينار، 30 منها في الحكومة السابقة التي كان يرأسها رئيس مجلس الوزراء مصطفى الكاظمي.

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