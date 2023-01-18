محافظ البنك المركزي:ندعم التحول إلى الطاقة النظيفة

محافظ البنك المركزي:ندعم التحول إلى الطاقة النظيفة
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 بغداد/ شبكة أخبار العراق- دعا محافظ البنك المركزي العراقي مصطفى غالب مخيف، الأربعاء، إلى دعم العراق في مواجهة التغيرات المناخية وتقليل آثارها السلبية، مشدداً على أهمية استمرار التعاون مع برامج الأمم المتحدة وتطويره.وجاء في بيان للبنك المركزي ، أن “محافظ البنك المركزي مصطفى غالب مخيف، استقبل الممثل المقيم لبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي في العراق،  آوكي لوتسما، والوفد المرافق له”.وأضاف البيان، أنه “جرى خلال اللقاء بحث أوجه التعاون المشترك بين الجانبين في جوانب عدّة، ولا سيّما البرامج والسياسات الرامية إلى مكافحة الفقر والبطالة، على وفق الأولويات التي حددها البرنامج الحكومي”.وأعرب مخيف عن رغبته “في استمرار التعاون مع برامج الأمم المتحدة وتطويره، ومنها البرنامج الإنمائي، الذي قدّم دعماً كبيراً للعراق في الجوانب الإنسانية والتنموية”.ودعا إلى “دعم العراق في مواجهة التغيرات المناخية وتقليل آثارها السلبية في الفئات الهشة في المجتمع”، مستعرضًا “الخطط التي يتبنّاها هذا البنك ويموّلها للتحول إلى الطاقة النظيفة”.من جانبه، ثمّن لوتسما الجهود التي “يقدّمها البنك المركزي العراقي في المجالين التنموي والمصرفي”، مشيراً إلى أنّ “العراق يمتلك كثيراً من الفرص المهمة، التي يسعى البرنامج إلى تحقيق المزيد من التعاون لاستثمارها وتوجيهها نحو التنمية، وتطوير قطاعات مختلفة في عموم البلاد في ضوء استراتيجية العمل المشترك للسنوات المقبلة، التي يعمل البرنامج الأُممي على إكمالها، وعرضها على الحكومة العراقية خلال الأسابيع المقبلة”. 

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