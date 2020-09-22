محافظ البنك المركزي الجديد يلغي التوقيع على العملة برسم الأسم

محافظ البنك المركزي الجديد يلغي التوقيع على العملة برسم الأسم
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 بغداد/شبكة أخبار العراق- ترأس محافظ البنك المركزي العراقي مصطفى غالب مخيف الثلاثاء الموافق ٢٢ أيلول ٢٠٢٠ ، اجتماعاً للجنة شؤون العملة في هذا البنك بحضور الأعضاء كافة، وأكد على أهمية اتباع سياق التوقيع الرسمي على العملة المصدّرة “وعدم استخدام التوقيع برسم الاسم” الذي سبق وأن أقرته اللجنة في اجتماع سابق.كما وبحثت اللّجنة جملة من المواضيع واتّخذت عدداً من القرارات التي من شأنها أن تسهم في رفع مستوى إدارة العملة وتحسينها.

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