محافظ البنك المركزي يقدم ايجازا للسوداني عن عمل التعاملات النقدية والمصرفية

محافظ البنك المركزي يقدم ايجازا للسوداني عن عمل التعاملات النقدية والمصرفية
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 بغداد/ شبكة أخبار العراق- أطلع رئيس الوزراء محمد شياع السوداني، يوم الاثنين، على طبيعة التعاملات المصرفية والنقدية للبنك المركزي العراقي.وذكر المكتب الإعلامي للسوداني في بيان ، ان الاخير اجتمع بمحافظ البنك المركزي العراقي مصطفى غالب مخيف، واستمع الى إيجاز عن سير التعاملات النقدية والمصرفية، وباقي جوانب الواقع المصرفي في العراق قدمه محافظ البنك المركزي.كما شهد الاجتماع استعراض سائر جوانب عمل البنك المركزي، وأهم التحديات التي تواجه الاقتصاد الوطني.

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