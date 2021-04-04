محافظ النجف:اتفاق بين المحافظين للاجتماع مع صالح حول تثبيت المحاضرين على ملاك وزارة التربية

محافظ النجف:اتفاق بين المحافظين للاجتماع مع صالح حول تثبيت المحاضرين على ملاك وزارة التربية
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 بغداد/شبكة أخبار العراق- كشف محافظ النجف لؤي الياسري، الأحد، عن اتفاق بين المحافظين للاجتماع مع الرئيس برهم صالح حول ملف تثبيت المحاضرين المجانيين ضمن ملاك وزارة التربية.  وقال المحافظ في بيان ، إن “اكتب لكم هذه الكلمات ليست لتطيّب الخواطر ودفع الضرر عن الحكومة المحلية ولكني أتكلم معكم عن الحقائق وواجبي تجاهكم وحرصي الكبير عليكم وعلى واقع التعليم في المحافظة والمحافظات الأخرى”.  وأضاف: “لقد كانت محافظتكم سباقة في موقفها الداعم لكم وانتم تعرفون هذا جيداً واجرينا العديد من اللقاءات التشاورية بحضور ممثليكم وتعاونا وهيأنا كل السبل اللازمة لتثبيت حقوقهم على موازنة 2021، وفاتحنا وزارة التربية والجهات المعنية وخرجنا عبر أغلب وسائل الإعلام للحديث عن حقوقكم وإنصافكم، وإنني اليوم ومن المسؤولية المناطة بي أؤكد لكم إننا نقف إلى جانبكم ونؤيد مطالبكم ونصف صوتنا لصوتكم لمطالبة جميع الجهات المعنية لتحقيق كل مطالبكم وسوف نعمل جاهدين مع الحكومة الاتحادية من أجل إنصافكم”.  وتابع: “أخوتي الاستاذة الكرام: هناك اتفاق مشترك لجميع السادة المحافظين بهذا الصدد وتمت مفاتحة رئيس الجمهورية قبل المصادقة على الموازنة لإيجاد الحلول الناجعة لهذا الملف علماً اننا كنا متواصلين مع الوزير قبل إقرار الموازنة وأكدنا لمعاليه باستمرارية دوامكم وحاجة مديرية التربية لخدماتكم واوعدنا بتثبيت حقوقكم، وهنا ندعو رئيس البرلمان المحترم ورئيس مجلس الوزراء المحترم لإيجاد الحلول السريعة والجذرية لهذه الشريحة المهمة وانصافهم كوننا في الحكومة المحلية بحاجة ماسة الى خدماتهم وان اغلبهم ملتزم بالدوام وغير منقطع”.  وأردف المحافظ: “لا ننسى دور النائب الأول هشام الكرعاوي ومدير التربية السابق والحالي الدور الكبير في إيجاد الحلول لهذه الشريحة المهمة والمثقفة، والتواصل مع مديرية التربية ووزارة التربية عبر المخاطبات الادارية والقانونية لتثبيت كافة حقوقكم في الحكومة الاتحادية”.

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