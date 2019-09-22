محافظ النجف:عبد المهدي خولني بتوقيع اِتفاقيات مباشرة مع الصين

محافظ النجف:عبد المهدي خولني بتوقيع اِتفاقيات مباشرة مع الصين
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 بغداد/شبكة أخبار العراق- قال محافظ النجف لؤي الياسري، الاحد (22 أيلول 2019) رئيس الوزراء عادل عبد المهدي خوله لعقد اتفاقيات مباشرة مع الجانب الصيني، خلال زيارة الوفد العراقي الذي يترأسه عبد المهدي الى الصين.وطالب الياسري، في بيان ، بـ “تخصيص مشاريع من القرض الصيني لتطوير البنى التحتية في المحافظة من مشاريع الماء والمجاري والكهرباء والطرق والمدارس وسكن لذوي الدخل المحدود والفقراء وذوي الاحتياجات الخاصة وإمكانية إعادة تجربة (قرية النور) في أماكن أخرى في المحافظة لاستثمار الأراضي الفارغة بإسكان المواطنين بالإضافة إلى المطالبة بتخويل المحافظة بتوقيع اتفاقيات مع الجانب الصيني”، وذلك خلال اجتماع المحافظ مع رئيس مجلس الوزراء وبقية المحافظين في العاصمة الصينية بكين.وأضاف الياسري “تمت المناقشة في الاجتماع مع رئيس الوزراء حل مشكلة السكن، ولاسيما لذوي الدخل المحدود والفقراء وكذلك الموظفين والاستفادة من الأراضي الفارغة الموجودة في النجف على غرار تجربه (قرية النور) مع إيصال الخدمات لهذه الأراضي لتصبح أراضي صالحة للسكن لأبناء المحافظة”.وبين، أن “رئيس الوزراء وافق على تطوير شوارع المدينة القديمة لاسيما الشوارع الرئيسية الأربعة والشارع المحيط المعروف بـ (شارع السور) وسوف ترسل الحكومة المحلية الكشوفات الخاصة بذلك للحكومة الاتحادية”.ولفت بيان مكتب المحافظ إلى أنه “سوف يتم توقيع عقد شراكه طويل الأمد مع الجاني الصيني بين الحكومة العراقية والحكومة الصينية من أجل الإعمار في العراق وخاصة مشاريع البنى التحتية من خلال صندوق الإعمار الاتحادي الذي تم تفعيله مؤخراً وستكون هناك نسبة طيبة للمدينة النجف الأشرف”.

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