محافظ النجف:نسعى لإنشاء مدينة تجارية حرة بين العراق والسعودية

محافظ النجف:نسعى لإنشاء مدينة تجارية حرة بين العراق والسعودية
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النجف/ شبكة أخبار العراق- كشف محافظ النجف الأشرف ماجد الوائلي، الاثنين،عن وجود مساع لانشاء منطقة حرة للتبادل التجاري بين العراق والسعودية في المحافظة.وقال الوائلي في حديث صحفي ، أنه “تحديد منطقة للتبادل التجاري بين العراق والمملكة العربية السعودية و التي من المؤمل ان تكون مساحتها ١٠٠٠ دونم داخل العمق العراقي على بعد ١٠ كيلومتر من الحدود العراقية السعودية “.وأضاف، “ان هذا المشروع جار العمل به بالتنسيق مع الامانة العامة لمجلس الوزراء “ ، مبينا انه “المشروع عبارة عن مدينة تجارية للتبادل الحر بين العراق و السعودية “.واشار الى ان “المشروع سيوفر اﻻف فرص العمل ﻻبناء المحافظة والمحافظات المجاورة “، مؤكدا ان “كوادره في متابعة حثيثة لغرض اكمال الموافقات من الجهات المعنية بالحكومة العراقية و الجانب السعودي”.

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