محافظ بابل الجديد يعفي (200) مستشار في إدارة المحافظة

محافظ بابل الجديد يعفي (200) مستشار في إدارة المحافظة
آخر تحديث:

 الحلة/ شبكة أخبار العراق- قرر رئيس الحكومة المحلية الجديد لمحافظة بابل علي وعد علاوي، يوم الأربعاء، إعفاء عشرات المستشارين له الذي تم تنسيبهم لهذا المنصب من دوائر ومؤسسات حكومة أخرى في الفترة الماضية.وقال مصدر محلي مطلع ، إن علاوي قرر إعفاء مستشاري المحافظ البالغ عددهم 200 موظف وإعادتهم إلى دوائرهم الحكومية.واعفى رئيس مجلس الوزراء مصطفى الكاظمي، مؤخرا محافظ بابل حسن منديل من منصبه، فيما أبقاه بمنصب نائب المحافظ.واتفاق تحالفا “الفتح” بزعامة هادي العامري، والتيار الصدري بزعامة مقتدى الصدر نهاية شهر أيار الماضي على أن يتولى علي وعد علاوي الدليمي مدير ضريبة بابل منصب رئيس الحكومة المحلية في هذا المحافظة.يشار إلى أن النواب المستقلين عن محافظة بابل طالبوا منذ أشهر رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي بإقالة محافظ بابل حسن منديل من منصبه لفساده، كما خرجت عدة تظاهرات شعبية ورفعت المطلب نفسه، وتأتي هذه الاحتجاجات على منديل لاتهامه بقضايا فساد مالي وسوء الإدارة.يذكر ان المحافظ السابق حسن منديل من اتباع  اللص عمار الحكيم .

التعليقات

أضف تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *