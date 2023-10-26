محافظ بغداد يستغل منصبه لأغراض انتخابية

محافظ بغداد يستغل منصبه لأغراض انتخابية
آخر تحديث:

 بغداد/ شبكة أخبار العراق- اتهم نائب رئيس تحالف شرق القناة للخدمات كامل العكيلي، الخميس ، محافظ بغداد محمد جابر العطا باستغلال المناطق الفقيرة لمصالح انتخابية.وقال العكيلي في حديث  صحفي ، أن ” هناك العديد من المخالفات والتجاوزات في عمل محافظ بغداد بعد استخدام المال العام لأغراض انتخابية وسياسية “. وأضاف أن ” زيارة محافظ بغداد لمناطق شرق القناة لمصالح انتخابية تهدف لكسب أصوات الناخبين، مشيرا إلى أن العطا أحال العديد من المشاريع لشركات ثانوية دون مراقبة أو محاسبة “.وشار إلى أن ” هذه التصرفات غير دستورية وغير قانونية في استخدام المال العام والاتفاق مع شركات الترويج لشخص وفق التخادم السياسي “. وكانت لجنة الخدمات النيابية قد توعد في وقت سابق ،مساءلة اي مسؤول أو محافظ ينافس ضمن الانتخابات باستغلال المشاريع الخدمية في الدعاية الانتخابية “. 

التعليقات

أضف تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *