محافظ بغداد يناقش التخصيصات الاستثمارية مع الجبوري “للارتقاء” بالخدمات

بغداد/شبكة أخبار العراق- اكد محافظ بغداد محمد جابر العطا، الاربعاء، انه تم بحث مشاريع العاصمة بغداد، مع رئيس اللجنة المالية هيثم الجبوري، وفق ما ورد من تخصيصات بقانون موازنة عام ٢٠٢١.واكد العطا في بيان ، اليوم أنه “تم بحث المشاريع المدرجة وتدقيقها قبيل ارسالها الى وزارة التخطيط، خلال لقاء عقد في مقر اللجنة المالية النيابية، مع التأكيد على التوزيع العادل للمشاريع بناءً على الكثافة السكانية ودرجة المحرومية”.واضاف العطا، أنه “تم ايضا مناقشة الخطة الاستثمارية لمحافظة بغداد بحسب التخصيصات المالية المرصودة لها والمشاريع قيد الإنجاز، وسبل الارتقاء بواقع الخدمات المقدمة لأهالي العاصمة”.