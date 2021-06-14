محافظ ذي قار:توقيع عقد لتنفيذ مشروع مصفى ذي قار النفطي

محافظ ذي قار:توقيع عقد لتنفيذ مشروع مصفى ذي قار النفطي
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الناصرية/شبكة أخبار العراق- اعلن محافظ ذي قار، أحمد غني الخفاجي، الأثنين، توقيع عقد أولي مع شركة عراقية مؤتلفة مع الشركات الصينية لتنفيذ مشروع مصفى ذي قار النفطي الاستثماري، الأكبر من نوعه في البلاد.وقال الخفاجي في بيان ، ان “شركة مصافي الجنوب أعلمت ادارة المحافظة بتوقيع العقد بشكل أولي مع شركة الأوسط والائتلاف الصيني العامل معها، والذي من المتوقع أن يوفر الآلاف من فرص العمل لأبناء المحافظة خلال مرحلتي الإنشاء والتشغيل”.واوضح أن “شركة مصافي الجنوب تعمل على تهيئة المستلزمات الكاملة للبدء بمراحل المشروع العملاق، حيث سيتم تهيئة الأرض والحصة المائية، فضلاً عن بعض القضايا اللوجستية اللازمة للتنفيذ”.ووجه محافظ ذي قار، دوائر الماء والزراعة والتسجيل العقاري الأولى، ومديرية الموارد المائية، “بالعمل بالسرعة القصوى والتعاون مع الشركة لإكمال هذه المتطلبات بأقرب وقت ممكن، حتى تتم عملية الشروع بتنفيذ المصفى الذي يعد بوابة لتحريك عجلة الواقع الاقتصادي للمحافظة”.واضاف المحافظ، أن “وجود المشروع سيحقق نقلة نوعية في طبيعة الإنتاج للمشتقات النفطية، لا على مستوى المحافظة فقط، بل على مستوى البلاد”.

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