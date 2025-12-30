محافظ ذي قار الجديد يتسلم مرسوم تعيينه

 بغداد/ شبكة أخبار العراق- سَلم رئيس الجمهورية رشيد عبد اللطيف، اليوم الثلاثاء ( 30 كانون الاول 2025 )، محافظ ذي قار الجديد هيثم عزيز عادل المرسوم الجمهوري الخاص بتعيينه .وقالت رئاسة الجمهورية في بيان ، إن ” الرئيس رشيد استقبل، اليوم الثلاثاء في قصر السلام ببغداد، محافظ ذي قار الجديد هيثم عزيز عادل”.واضاف البيان انه “في مستهل اللقاء، سلّم رئيس الجمهورية المحافظ المرسوم الجمهوري الخاص بتعيينه محافظاً لذي قار، متمنياً له النجاح والتوفيق في مهام عمله”.واكد الرئيس رشيد، بحسب البيان “ضرورة تكثيف الجهود للنهوض بالواقع الخدمي والتنموي في المحافظة، وتلبية احتياجات أبنائها، وتعزيز التنسيق بين الجهات المختلفة فيها لتحقيق الأهداف المنشودة”.من جانبه، أعرب محافظ ذي قار عن امتنانه لرئيس الجمهورية، مؤكداً “التزامه بالعمل على خدمة أبناء المحافظة، ورفع مستوى الخدمات وتحسين الواقع التنموي والخدمي بما يحقق المصلحة العامة”.

