محافظ ذي قار يطالب بالتحقيق في قتل متظاهري الناصرية على جسر الزيتون

محافظ ذي قار يطالب بالتحقيق في قتل متظاهري الناصرية على جسر الزيتون
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الناصرية/ شبكة أخبار العراق- قدم محافظ ذي قار احمد الخفاجي، اليوم الاحد،  طلبا إلى الكاظمي بتكليف  الفريق اول احمد ابو رغيف للتحقيق في حادثة جسر الزيتون والكشف عن قتلة المتظاهرين.وقال الخفاجي بحسب بيان لمكتبه، ان “الخفاجي وضع ،إكليلًا من الزهور على جسر الزيتون استذكاراً لضحايا مجزرة جسر الزيتون النكراء ، وذلك بالتزامن مع الذكرى الثانية لرحيل كوكبة من شهداء تظاهرات تشرين”.وطالب الكاظمي بـ “تكليف الفريق اول احمد ابو رغيف لاجراء تحقيق عادل في حادثة جسر الزيتون والكشف عن  قتلة المتظاهرين وتقديمهم للقضاء”.واوضح “ان دماء شهداء جسر الزيتون لم تذهب هباًء، وأن التاريخ يُخلد ذكراهم فهم لا ذنب لهم سوى أنهم كانوا يطالبون بحقوقهم المشروعة ليسقطوا شهداء برصاص الغدر”.

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