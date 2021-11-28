محافظ ذي قار يطالب بالتحقيق في قتل متظاهري الناصرية على جسر الزيتون

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- شبكة اخبار العراق
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نيجيرفان:كردستان ستكون عامل إيجابي في حل الخلاف بين القوى الشيعية
تحالف الفتح:المجتمع الدولي يحاول كسر إرادة “الإطار التنسيقي”
بختيار يطالب الأحزاب الحاكمة في الإقليم بإعادة(700) مليون دولار المسروقة للشعب
سياسي كردي: الشارع الكردي محتقن ضد حكومة الإقليم
مزاعم تيار الحكمة:تزوير الانتخابات جاء بتوجيه من السفارة الأمريكية
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بختيار يطالب الأحزاب الحاكمة في الإقليم بإعادة(700) مليون دولار المسروقة للشعب
الطاقة الأمريكية تعلن عن زيادة في إستيراد النفط العراقي
نصيف: التيار الصدري يبتز الكاظمي لتمرير عقد الجوازات الإلكترونية الجديدة
الطالباني:حكومة الإقليم عبارة عن “عصابة حرامية”
وزارة النفط:الخطوات التي اتخذتها أوبك هدفها إعادة التوازن للسوق النفطي
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الصدر:سنشكل حكومة أغلبية وطنية ولاأتلقى أوامر من الخارج
تيار الحكيم:نسعى لتشكيل حكومة “مؤقتة” لإجراء انتخابات مبكرة !!
لاعب كرة عراقي يلقي بنفسه للموت من اجل انقاذارواح سويديين من موت محقق
الكاظمي تنصل عن وعوده بالكشف عن مصير الناشطين المختطفين من قبل ميليشيا الحشد
مفوضية الانتخابات تعلن عن تطابق النتائج الانتخابية مع الإكتروني والاعتراضات الولائية لاقيمة لها
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- متابعات خاصة
تقرير أمريكي: لن يستقر العراق بوجود النفوذ الإيراني وحشدها الشعبي وأحزابه
شيعة العراق لقنوا الحشد الشعبي وأحزابه درساً قاسياً في الانتخابات
فورين بوليسي:الحشد الشعبي أشد خطراً على استقرار العراق والشعب عاقبه بالانتخابات
في العراق خسر فاسدون وربح فاسدون
البرامج الانتخابية في العراق عبارة عن” شراء ذمم وتوزيع سندويشات فلافل وبطانيات”
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مخالفات انتخابية في التصويت الخاص ونسبة من الجيش والشرطة ولائهم لأحزاب إيران وليس للعراق
بأمر إيراني ..إسقاط الدعاوى القانونية ضد العيساوي
الكاظمي:خدمة الزوار الإيرانيين “واجب أخلاقي وديني”!!
الكاظمي:البرلمان العراقي رفض معالجة جرحى وتعويض ضحايا ثوار تشرين
الكاظمي لماكرون “هذا أبو الحوائج” ودعوته “مستجابة”
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- اذاعة INN