محافظ صلاح الدين يقرر إيقاف 600 مشروع لعدم الاستفادة منها

محافظ صلاح الدين يقرر إيقاف 600 مشروع لعدم الاستفادة منها
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 بغداد/شبكة أخبار العراق- أقر محافظ صلاح الدين، الأربعاء، بإيقاف نحو 600 مشروع، واصفاً تلك المشاريع بأنه لا جدوى منها على الإطلاق.وقال عمار الجبر، بحسب الوكالة الرسمية، إن “هناك 1500 مشروع في صلاح الدين، 600 مشروع منها غير ذات جدوى وتحتاج الى 3 ميزانيات لإكمالها، رغم أنها لا يمكن أن تفعل شيئاً مهماً للمحافظة”.وبين أنه “من غير المعقول أن المحافظة تفيد شركات ربحية بحتة جاءت بهذه المشاريع التي لا يمكنها أن تقدم المحافظة خطوة للأمام، وتترك المشاريع الخدمية التنموية والتي لا يمكن إكمالها بوجود المشاريع المتلكئة لعشرات السنوات”.وأضاف أن “المحافظة اقترحت إيقاف تلك المشاريع في الوقت لحالي، والتوجه نحو المشاريع التنموية التي يمكن أن تخدم المواطن وتنهض بالمحافظة لتضعها في مصافِ المناطق المتميزة في البلد”.

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