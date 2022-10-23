محافظ كركوك:السعودية تكفلت بإعادة إعمار المعهد التقني في الحويجة

محافظ كركوك:السعودية تكفلت بإعادة إعمار المعهد التقني في الحويجة
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 بغداد/ شبكة أخبار العراق- أعلن محافظ كركوك راكان سعيد الجبوري، الأحد، عن مبادرة سعودية تخص إعمار المعهد التقني في الحويجة.وقال الجبوري لوكالة الأنباء الرسمية، إن “اجتماعاً عقد في مدينة جدة السعودية مع البنك الإسلامي للتنمية، لإعمار المعهد التقني في الحويجة بحضور وفد عراق”، مبيناً، أن “الوفد ضمَّ مدير التخطيط العام في المحافظة وممثلين عن البنك المركزي العراقي وصندوق إعادة إعمار المناطق المتضررة من العمليات الإرهابية ووزارة التخطيط”.وأضاف، أن “هناك مبادرة من السعودية تتضمن إعادة إعمار المعهد التقني في الحويجة الذي تعرض الى دمار كامل جراء العمليات العسكرية ضد العصابات الإرهابية”.واكد الجبوري، أن”إدارة محافظة كركوك تسعى للحصول على الدعم لاعادة الاستقرار والإعمار لجميع المناطق التي دمرتها عصابات داعش الإرهابية”.

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