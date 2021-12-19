محافظ كركوك:حكومة بارزاني تسرق (100) ألف برميل نفط يومياً من حقول المحافظة

محافظ كركوك:حكومة بارزاني تسرق (100) ألف برميل نفط يومياً من حقول المحافظة
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 بغداد/ شبكة أخبار العراق- اتهم محافظ كركوك راكان الجبوري، الاحد، إقليم كردستان بالاستحواذ على اكثر من 100 الف برميل من النفط المستخرج من حقول كركوك، مشيرا الى أن العديد من الأراضي ماتزال خارج سيطرة الحكومة الاتحادية.وقال الجبوري في حوار متلفز ، إن “سيطرة قوات غير اتحادية على اجزاء من كركوك غير دستوري وهناك خشية حقيقة استحواذ القوات الكردية على جميع الحقول النفطية في كركوك”.واضاف الجبوري ان “الكثير من المشآت النفطية في كركوك مازالت خارج سيطرة الدولة وهي تدار من اقليم كردستان الذي يستحوذ على اكثر من 100 الف برميل يوميا من النفط دون وجود أي تحرك حكومي”.واوضح ان “كركوك تحتاج الى لواءين لسد الفراغات في المدينة ولا يمكن اضاعة الثروة النفطية والمحافظة بهذه السهولة”، مبينا أنه “لا نعلم أسباب ترك بعض الاراضي دون حماية امنية وان ارسال قوات اتحادية ينهي الازمة ويكون اضامن الوحيد لامن المدينة”.

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