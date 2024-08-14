محافظ كركوك الجديد يؤدي اليمين الدستورية

محافظ كركوك الجديد يؤدي اليمين الدستورية
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 بغداد/ شبكة أخبار العراق- أدى رئيس الحكومة المحلية في محافظة كركوك ريبوار طه، صباح اليوم الأربعاء، اليمين الدستورية تمهيدا لتسلم مهام عمله.وقد حضر طه  في محكمة استئناف كركوك لأداء اليمين الدستورية.وصادق رئيس الجمهورية العراقية عبد اللطيف جمال رشيد أمس الثلاثاء على مرسوم تعيين ريبوار طه رئيسا للحكومة المحلية في كركوك.وأُنتخب يوم العاشر من شهر آب/أغسطس الجاري محافظ كركوك ورئيس مجلس محافظتها في بغداد من دون مشاركة أعضاء كتلة الحزب الديمقراطي وعدد من النواب العرب، إذ تم تعيين ريبوار طه محافظا ومحمد حافظ رئيسا لمجلس المحافظة.

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