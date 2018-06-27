محافظ كركوك يدعو إلى سد الثغرات الأمنية

كركوك/شبكة أخبار العراق- دعا محافظ كركوك وكالة راكان الجبوري، الاربعاء 27/ 6/ 2018، رئيس مجلس الوزراء حيدر العبادي لزيادة عديد الاجهزة الامنية في المحافظة.وذكر المكتب الاعلامي للجبوري في بيان ،ان “محافظ كركوك استضاف سردار اغا رئيس قبيلة الكاكائية في العراق، لغرض بحث الواقع الأمني وسبل تحقيق الاستقرار وتطمين سكان القرى غرب قضاء داقوق”، مؤكداً ان “امن مواطنينا جميعا مهم جدا ونحرص على حمايتهم ودعم قواتنا الأمنية في تأدية مهامهم”.واكد الجبوري “حرصه على استقرار وأمن قرى الكاكائية بعيدا عن التصريحات السياسية والمواقف التي قد تؤثر على أداء القوات الأمنية”.ودعا “رئيس مجلس الوزراء القائد العام للقوات المسلحة بزيادة عديد القوات الأمنية في محافظة كركوك بما يضمن الانتشار الشامل وسد الفراغات وقطع الطرق التي تستغلها العصابات الإرهابية”، مؤكدا اننا “واثقون من حرص الحكومة العراقية والقوات الأمنية على أمن واستقرار كركوك وحماية جميع مواطنيها .