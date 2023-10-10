محافظ نينوى:هناك صراعاً دولياً في قضاء سنجار

محافظ نينوى:هناك صراعاً دولياً في قضاء سنجار
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 بغداد/ شبكة أخبار العراق- قال رئيس الحكومة المحلية في محافظة نينوى نجم الجبوري، اليوم الثلاثاء، إن هناك صراعاً دولياً في قضاء سنجار المتنازع عليه بين اربيل وبغداد والذي يتبع حاليا نينوى، نافياً في الوقت ذاته ما يتداوله بعض الشخصيات السياسية في المحافظة بأن وزير داخلية إقليم كوردستان ريبر أحمد هو من يقوم بإدارة نينوى.جاء ذلك خلال استضافته في ندوة على هامش انطلاق ملتقى “ميري” للعام 2023 في مدينة اربيل بمشاركة مئات الأكاديميين والمسؤولين الحكوميين والحزبيين والباحثين والصحفيين الأجانب والمحليين، الذين سيناقشون مختلف القضايا حول الموضوعات الساخنة في العراق وإقليم كوردستان وسط التغيرات الحالية في المنطقة.وينظم هذا الاجتماع سنويا معهد الشرق الأوسط للبحوث (ميري).

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