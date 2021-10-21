محافظ نينوى:95% نسبة التأهيل في جامعة الموصل

محافظ نينوى:95% نسبة التأهيل في جامعة الموصل
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 الموصل / شكة أخبار العراق- كشف محافظ نينوى نجم الجبوري، الخميس، عن دور المنظمات الدولية في دعم المحافظة، فيما حدد نسبة إنجاز إعادة تأهيل جامعة الموصل. وقال الجبوري، لوكالة الأنباء الرسمية، إن “دور المنظمات الدولية في اعمار محافظة نينوى المتمثلة بالأمم المتحدة ومنظمة (USAID)، وغيرها من المنظمات الأخرى والدول كالمانيا وفرنسا ساعد المحافظة في الكثير من المجالات”. وأضاف، أن “للمنظمات الدولية جهودا كبيرة في مساعدة عودة النازحين الى مناطق سكناهم، وترميم دور المواطنين، ودعم القطاع الصحي، لافتا الى أن “تأهيل جامعة الموصل وصلت نسبة الانجاز فيه الى 95% وأصبحت واحدة من افضل الجامعات في العراق”. وبشأن أموال مؤتمر الكويت أشار الجبوري الى أن” مجلس الوزراء الذي انعقد مسبقا في محافظة نينوى طالب وزارتي الصحة والمالية بإعادة تاهيل المستشفى الجمهوري وابن سينا احدهم على القرض الكويتي والاخر على القرض التركي”، مبينا أن “تلك الاموال مضمنة في الموازنة لكن لم تصرف الى الان”.ودعا الجبوري إلى إطلاق الأموال لمحافظة نينوى لإعادة تأهيل المستشفى الجمهوري وابن سينا”. 

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