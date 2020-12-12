محافظ واسط:ارسال قوات عسكرية إلى المنافذ لم تحل مشكلة الفساد

محافظ واسط:ارسال قوات عسكرية إلى المنافذ لم تحل مشكلة الفساد
آخر تحديث:

 الكوت/ شبكة أخبار العراق- أكد محافظ واسط محمد المياحي، السبت، أن ارسال قوات عسكرية إلى المنافذ الحدودية في المحافظة لم يحل مشكلة الفساد، مبينا أن الفساد مستشري في الجمرك المدني.ودعا المياحي في حديث صحفي، مدير عام هيئة الجمارك صادق هويدي،الى “الضرب بيد من حديد على الفاسدين الموجودين في هذه المؤسسة”.ولفت محافظ واسط، إلى “ضرورة تخصيص الدرجات الوظيفية الكافية لهذه المؤسسة التي تعاني من نقص في الكوادر ضمن موازنة عام ٢٠٢١”.وقال المياحي، إن “ارسال قوات عسكرية إلى المنافذ الحدودية في المحافظة لم يحل مشكلة الفساد”، مبينا أن “الفساد مستشري في الجمرك المدني”.

التعليقات

أضف تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *