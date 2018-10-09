محافظ واسط:الزيارة الأربعينية أهم من أداء اليمين الدستورية

محافظ واسط:الزيارة الأربعينية أهم من أداء اليمين الدستورية
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 الكوت/ شبكة أخبار العراق- أعلن مجلس محافظة واسط, الثلاثاء, أن المحافظ محمود ملا طلال ابلغ المجلس بانه سيؤدي اليمين الدستوري كنائب في مجلس النواب الى ما بعد زيارة الاربعينية.وقال نائب رئيس المجلس تركي الغنيماوي في تصريح  صحفي له اليوم، إن “محافظ واسط محمود ملا طلال ابلغ مجلس المحافظة بتأجيل ادائه لليمين الدستورية الى ما بعد الزيارة الاربعينية” .واضاف الغنيماوي، ان “مجلس المحافظة حاول عدة مرات لاقناع المحافظ باداء اليمين, الا ان الاخير ابلغنا بوجود ((متعلقات مهمة)) لابد من انجازها قبل مغادرته المنصب”.وكان محافظ كركوك راكان الجبوري الفائز بعضوية مجلس النواب لهذه الدورة قرر البقاء في منصبه والتخلي عن عضوية البرلمان.

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