محافظ واسط :200 مشروع في المحافظة بقيمة 3 مليارات دولار ذهبت إلى جيوب الزعماء الشيعة

محافظ واسط :200 مشروع في المحافظة بقيمة 3 مليارات دولار ذهبت إلى جيوب الزعماء الشيعة
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 بغداد/شبكة أخبار العراق- كشف محافظ واسط محمد جميل المياحي، عن هدر مالي بقيمة ثلاثة مليارات دولار في مشاريع وزارية بالمحافظة، فيما وجه مناشدة للقيادات الشيعية بخصوص محرومية المحافظات الوسطى والجنوبية.وقال المياحي في حوار متلفز، إن “هناك اكثر من 200 مشروع وزاري اهدر فيها 3 مليار دولار”من قبل المسؤولين الشيعة، مبينا أن “مشروع رقم “1” لبناء المدارس وصمة عار” على حد قوله.وأضاف أن “هناك لجان اقتصادية عملها ابتزاز الشركات الخدمية”، مشيرا الى أن “مشكلتنا كمحافظة مع الوزارات ومن يتولاها”.ولفت المياحي إلى أن “تناحر الاحزاب الشيعية تسبب بازمة الخدمات في الجنوب”، مطالبا القيادات الشيعية بـ”تأسيس مجلس اعمار الجنوب”.يذكر ان محافظة واسط مخصصة لعمار الحكيم والمياحي خرج من تيار الحكمة بعد ان كشف فساد عموري الذي لايوصف.

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